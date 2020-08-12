В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании нескольких тысяч человек.
«Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Но вы знаете, что мы пока официально не давали оценку именно результатам выборов в Белоруссии», — сказал Кулеба.
Он добавил, что пока Украина только дала оценку «событиям последних дней в Белоруссии», — Киев осуждает насилие и призывает власти освободить задержанных и вести диалог с обществом. Министр подчеркнул, что отсутствие диалога может привести к обострению, чем могут воспользоваться «внешние игроки».
Ранее на сайте украинского МИД было обнародовано заявление Люблинского треугольника, в котором стороны осудили насилие белорусских властей в отношении протестующих.