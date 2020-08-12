На Украине, в одном из сел Тернопольской области, церковь собирает «долги» с семей усопших. Об этом в среду, 12 августа, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Церковь на Украине: томософрения продолжается © пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк приложено фото написанного от руки и подкрепленного печатью «документа», в котором указывается, сколько церковного сбора покойный «задолжал».

«Прежде, чем церковь совершит все полагающиеся требы по усопшему, нелишне выяснить, а не задолжал ли тот что-нибудь храму… И, понятно, недурно бы взыскать долги с семьи, раз уж сам покойный не успел рассчитаться в земной своей жизни… Скажете, дикость? Конечно. Глухое средневековье… Кстати, не факт, что в Средневековье до такого додумывались…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об Украинской греко-католической церкви.