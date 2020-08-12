К посту приложено фото написанного от руки и подкрепленного печатью «документа», в котором указывается, сколько церковного сбора покойный «задолжал».
«Прежде, чем церковь совершит все полагающиеся требы по усопшему, нелишне выяснить, а не задолжал ли тот что-нибудь храму… И, понятно, недурно бы взыскать долги с семьи, раз уж сам покойный не успел рассчитаться в земной своей жизни… Скажете, дикость? Конечно. Глухое средневековье… Кстати, не факт, что в Средневековье до такого додумывались…», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об Украинской греко-католической церкви.