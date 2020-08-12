Несколько сотен девушек и женщин выстроились в среду, 12 августа, в цепь у Комаровского рынка в Минске, выступая за мирный протест против победы Александра Лукашенко на выборах. Об этом сообщил белорусский портал tut.by

Протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набирает около 80% голосов.

Обычно противостояние правоохранительных органов и протестующих начинается под вечер. Днем проходят единичные акции в мирном формате. Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

На этот раз несколько сотен женщин выстроились в живую цепь. Они не выкрикивают лозунгов, а стоят молча, взявшись за руки. Они одеты в белое и держат красные цветы, символизируя цвета флага, который был государственным в Белоруссии в начале 1990-х гг., а сейчас активно используется оппозиционерами.

Сообщается, что некоторые прохожие присоединяются к акции, однако находятся и те, кто реагирует на это отрицательно, женщинам советуют идти работать и собирать урожай.

Ранее оппозиция призывала начать всеобщую забастовку в знак протеста против итогов выборов, однако о каких-либо масштабных выступлениях рабочих в стране до сих пор неизвестно.