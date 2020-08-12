Евросоюз не хочет обострять отношения с Россией, поэтому не будет заниматься дестабилизацией ситуации в Белоруссии. Об этом политический обозреватель киевского еженедельника «2000» Дмитрий Галкин сказал в интервью изданию Украина.ру

Слободчук: Лукашенко подавляет протесты решительно, но недостаточно технично © скриншот Светлана] Тихановская покинула страну, уровень протеста будет постепенно снижаться. Кроме того, перспективы быстрого свержения [президента Александра] Лукашенко не существует, а ЕС не заинтересован в длительной дестабилизации Беларуси, поскольку это создает угрозу внезапного и непредсказуемого всплеска напряженности в отношениях с Россией», — считает эксперт.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

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