«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — рассказали агентству в ведомстве.
В Белоруссии продолжаются протесты после завершения президентских выборов 9 августа. По предварительным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов.
Противники действующей власти в течение нескольких дней устраивают несанкционированные демонстрации, выливающееся в столкновения с милицией и ОМОНом. В ходе уличного противостояния зачастую против правоохранителей используют пиротехнику, запуская ее в направления силовиков.