В Белоруссии ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Такое решение было принято правительством накануне и вступило в действие 12 августа. Об этом со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщает БелТа

Украина.ру на Youtube Почему белорусы наступают на украинские грабли? — Филиндаш о протестах в Белоруссии