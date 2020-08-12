Российская певица Глюкоза, которую не пустили на Украину из-за посещения Крыма, 11 августа в своем Instagram сообщила, что по прилете в Киев ее допрашивали на украинском языке более трех часов

Украинский политик приехал на отдых в Крым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких», — написала она.

По словам артистки, на таможне ее отвели на допрос, который длился больше трех часов.

«Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю… Человек, который меня допрашивал, задавал один и тот же вопрос: "Чей Крым?" Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что я вне политики… Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса», — подчеркнула Глюкоза.

На днях стало известно, что украинские пограничники не пропустили в страну Глюкозу и запретили ей въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма.