По его словам, неудача протестного движения спровоцирует ужесточение контроля со стороны власти, что прежде всего ударит по молодежи и городскому среднему классу.
Федоренко считает, что провал оппозиционного движения может привести к разочарованию в возможности политической самоорганизации. В таком случае многим людям придется либо уходить в неполитические, социальные активистские проекты, либо эмигрировать.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.
В Минске очевидцы сняли задержание силовиками несовершеннолетнего в районе метро Пушкинская. На кадрах видно, как сотрудники ОМОН валят на землю молодого человека, который кричит, что ему 15 лет. Девушка рядом с силовиками призывает их «послушать свою совесть» и отпустить его.