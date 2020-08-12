Возможный провал акций протеста приведет к тому, что оппозиционно настроенная белорусская молодежь будет вынуждена эмигрировать или направить свою активность на неполитические проекты. Об этом 11 августа рассказал научный сотрудник берлинского Центра восточно-европейских и международных исследований Константин Федоренко, передает РИА Новости

Протесты в Минске. Баррикады на «Каменной горке» разобрали, проспект Дзержинского зачистили © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Федоренко считает, что провал оппозиционного движения может привести к разочарованию в возможности политической самоорганизации. В таком случае многим людям придется либо уходить в неполитические, социальные активистские проекты, либо эмигрировать.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.

В Минске очевидцы сняли задержание силовиками несовершеннолетнего в районе метро Пушкинская. На кадрах видно, как сотрудники ОМОН валят на землю молодого человека, который кричит, что ему 15 лет. Девушка рядом с силовиками призывает их «послушать свою совесть» и отпустить его.