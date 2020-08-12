Белорусская оппозиция не собиралась выигрывать выборы, Лукашенко ждет второй раунд — Бортник
Белорусская оппозиция не собиралась выигрывать выборы, Лукашенко ждет второй раунд — Бортник
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
«Правоохранители называют это хорошо спланированной акцией», — отметили в агентстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились.

Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.

 