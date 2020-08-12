В разных городах Белоруссии (среди которых Минск, Барановичи, Жодино) за два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей. Об этом 12 августа сообщило госагентство belta.by

Белорусская оппозиция не собиралась выигрывать выборы, Лукашенко ждет второй раунд — Бортник © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились.

Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.