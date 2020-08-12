Участники беспорядков в минском микрорайоне Серебрянка разбили милицейский автобус и подожгли торговый киоск. Об этом 12 августа сообщает белорусское госагентство belta.by

Следственный комитет Белоруссии обвиняет двух россиян в участии в массовых беспорядках - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Отмечается также, что протестующие перегораживали автомобильные дороги, использовали коктейли Молотова, запускали в правоохранителей фейерверки.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились.

Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.