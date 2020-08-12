На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.
«На Украине в 2013-2014 годах захватили главную площадь, и власть не решилась сразу применять силу. Майдан обживался, рос, усиливался, привлекал к себе самых разных людей. В Белоруссии пока нет ничего похожего. Лукашенко сразу начал действовать. Это очень сильно меняет картину протеста, который переходит в формат партизанщины», — рассуждает эксперт.
Кроме того, отметил политолог, если в ситуации на Украине США участвовали в создании самых благоприятных условий для победы Майдана, то в ситуации с Белоруссией есть лишь пропагандистские усилия, но одного центра управления процессами нет.
Погребинский также обратил внимание, что если перед Майданом у Януковича рейтинг был около 25%, то на стороне Лукашенко большая часть населения Белоруссии. Поэтому дальше все будет зависеть от размера силового ресурса, который находится в распоряжении Лукашенко, резюмировал специалист.