Причиной усугубления ситуации на Украине стало предательство части элиты и неподчинение силовых структур президенту. У Александра Лукашенко ситуация обратная, но его силовой ресурс не бесконечен. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 11 августа в комментарии изданию «Взгляд»

«Хаоса не допустит». Азаров сказал, чем Лукашенко выгодно отличается от Януковича © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

«На Украине в 2013-2014 годах захватили главную площадь, и власть не решилась сразу применять силу. Майдан обживался, рос, усиливался, привлекал к себе самых разных людей. В Белоруссии пока нет ничего похожего. Лукашенко сразу начал действовать. Это очень сильно меняет картину протеста, который переходит в формат партизанщины», — рассуждает эксперт.

Кроме того, отметил политолог, если в ситуации на Украине США участвовали в создании самых благоприятных условий для победы Майдана, то в ситуации с Белоруссией есть лишь пропагандистские усилия, но одного центра управления процессами нет.

Погребинский также обратил внимание, что если перед Майданом у Януковича рейтинг был около 25%, то на стороне Лукашенко большая часть населения Белоруссии. Поэтому дальше все будет зависеть от размера силового ресурса, который находится в распоряжении Лукашенко, резюмировал специалист.