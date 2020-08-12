Трудности с доступом по мобильной и проводной сети начались утром в день выборов президента — 9 августа. С того момента белорусы не могут подключиться к интернету без использования специальных программ и приложений.
«Проехать по вечернему Минску — тот еще квест. Навигаторы без интернета не работают, карт перекрытий нет, на дорогах постоянные проверки. Сотрудники ГАИ могут поинтересоваться у вас целью поездки и только после этого решают — пропускать ли», — говорится в сообщении.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.