Проехать на машине по Минску вечером во вторник крайне неудобно из-за массовых акций протеста и неработающего интернета. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь, опубликовавший соответствующую видеозапись

Партия интернета проиграла в Белоруссии партии телевизора. Но главный бой впереди © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Проехать по вечернему Минску — тот еще квест. Навигаторы без интернета не работают, карт перекрытий нет, на дорогах постоянные проверки. Сотрудники ГАИ могут поинтересоваться у вас целью поездки и только после этого решают — пропускать ли», — говорится в сообщении.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.