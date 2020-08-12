«Он (Запад) по поводу Лукашенко (Александр президент Белоруссии. — Ред.) санкции и не отменял, и против его окружения санкции не отменял. И экономические санкции против Белоруссии действуют, и персональные действуют. Может, введет еще какие-то, может, не введет, какая разница?» — ответил Ищенко на вопрос, будет ли ужесточение санкций.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.
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