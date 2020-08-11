Несмотря на победу на выборах главы государства, для белорусского президента Александра Лукашенко история с майданом не заканчивается, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Богдан Безпалько о выборах в Белоруссии: России все равно придется иметь дело с Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина - Ростислав, президент Лукашенко заявил, что выборы главы республики прошли как праздник, а те, кто хотел его испортить, «засветились еще ярче». Каким образом можно трактовать его это высказывание?

— Я никак не могу это трактовать. Это исключительно мнение Лукашенко. Кто-то считает, что суп вкусный, кто-то считает, что нет. Почему я должен комментировать каждое заявление Лукашенко?

- Почему, на ваш взгляд, прогнозы о том, что против Лукашенко готовится майдан или дворцовый переворот, не сбылись, и выборы прошли относительно спокойно?

— Почему же не сбылись? Майдан против Лукашенко начался. Другое дело, что ему удалось его быстро подавить, а возможно, что и нет. Еще посмотрим. В ближайшие два дня станет понятно. Ночью эти выступления действительно прекратились, но совершенно очевидно, что была попытка начать майдан. Об этом, кстати, говорит и Лукашенко, причем регулярно. Он говорил, что против него раскручивают майдан. Сегодня он обвинил в раскрутке майдана, в частности, Польшу, Чехию и Великобританию. Он сказал, что с их территорий осуществляется руководство белорусской оппозицией.

Просто в любом перевороте есть две стороны. Янукович тоже мог подавить майдан, но не подавил, потому что силы воли не хватило. Лукашенко может подавить майдан, но сейчас вроде все затихло. Оппозиция пытается возобновить выступления. Посмотрим, удастся ли ей их возобновить, и если удастся, то в каком масштабе. Посмотрим, какова будет дальнейшая реакция властей. Посмотрим, какова будет реакция тех же западных стран, которые сейчас на Лукашенко давят. Посмотрим, как отреагирует окружение Лукашенко. Там большое количество предателей, но поскольку пока что на улицах не стоят толпы народа и не льется кровь, они не всегда могут себя проявить и боятся себя проявить. Но если ситуация изменится, возможно, что они себя проявят. Зачем России Лукашенко? У него еще есть время исправить ошибки © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Все в общем-то говорили, что Лукашенко удастся и выиграть выборы, и подавить майдан. Но давление на него будет усиливаться. Та же Тихановская сегодня сказала, что это только начало. А кто такая Тихановская? У Тихановской своего мнения нет. Тихановская транслирует мнение других людей. И Лукашенко дают понять, что это только начало, что все равно будут бороться за его уход и недели, и месяцы, и полгода, и год. Для него начинается перманентная майданная страда. Это не значит, что постоянно будут стоять люди на улицах. Но против него будут постоянно искать поводы устроить Майдан.

- Ждать ли сейчас ужесточения антибелорусских санкций со стороны Запада?

— Запад и так постоянно применяет по поводу Белоруссии жесткие санкции. Он по поводу Лукашенко санкции и не отменял, и против его окружения санкции не отменял. И экономические санкции против Белоруссии действуют, и персональные действуют. Может, введет еще какие-то, может, не введет, какая разница?

- Владимир Путин уже поздравил Лукашенко с победой. Он выразил надежду, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений. В чем, как вам кажется, состоит позиция России в отношении Минска? Эксперт сравнил поведение Лукашенко и Януковича в условиях акций протестов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

— Мне не кажется, у России позиция была однозначная. Лукашенко для России, конечно, тот еще подарок, но все, кто там помимо Лукашенко, еще хуже. Вместо Лукашенко в Белоруссии возможен хаос, а России хаос не нужен. Поэтому, безусловно, Россия не будет очень активно поддерживать Лукашенко, но давить свой майдан она мешать ему тоже не будет.

- А будет ли Россия как-то реагировать на задержание 33 россиян и другие антироссийские заявления и действия Лукашенко?

— Россия уже реагировала на эти заявления. Сейчас он уже их не повторяет. Сейчас у него пошли жесткие заявления наоборот, в сторону Запада. Когда он делал жесткие заявления по поводу России, Россия реагировала и будет реагировать, если такие заявления повторятся.