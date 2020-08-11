Украинских заробитчан, доставленных в Эстонию спецрейсом, вышлют из страны. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Парламент и МВД Эстонии призвали отказаться от «дешевого рабского труда» украинцев © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

«Идея с доставкой трудового десанта с Украины не заладилась с самого начала. Мало того, что среди прибывших украинцев оказались больные коронавирусом, так ещё и здоровые не стали соблюдать самоизоляцию», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели рейд и зафиксировали факт нарушения. Отмечается, что теперь из страны будет выслано 12 украинских заробитчан, перелет которых оплачивали эстонские аграрии.