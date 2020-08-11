Ранее сельхозпроизводители Эстонии написали открытое письмо министру сельской жизни, в котором попросили правительство решить вопрос с украинскими заробитчанами и разрешить им приехать в страну для сбора клубники и выполнения других сезонных работ.
«Идея с доставкой трудового десанта с Украины не заладилась с самого начала. Мало того, что среди прибывших украинцев оказались больные коронавирусом, так ещё и здоровые не стали соблюдать самоизоляцию», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели рейд и зафиксировали факт нарушения. Отмечается, что теперь из страны будет выслано 12 украинских заробитчан, перелет которых оплачивали эстонские аграрии.