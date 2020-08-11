Сторонник белорусской оппозиции днем 11 августа устроил акцию в метро Минска. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале «Радыё Свабода — Беларусь»

Инцидент произошел на станции «Купаловская». Судя по опубликованному видео, мужчина с плакатом с надписью «Хватит калечить и убивать людей» спрыгнул на рельсы перед первым вагоном и стоял так некоторое время. Движение по всей ветке было остановлено. Не тюрьма. Героя Украины наказали за драку с копами у посольства Белоруссии в Киеве © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Произошел инцидент с пассажиром, мужчина спрыгнул на пути на станции "Купаловская", было снято напряжение, ему помогли выбраться и увели сотрудники службы безопасности», — цитирует Sputnik Беларусь пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба.

В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.