Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов" - 19.06.2026 Украина.ру
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Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов" - 19.06.2026 Украина.ру
Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
Военно-морские силы США получат первые гиперзвуковые ракеты только в конце 2029 года. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона в ночь на 19 июня сообщает РИА Новости
2026-06-19T05:09
2026-06-19T05:09
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Аналитики агентства сделали соответствующие выводы по итогам изучения открытых бюджетных документов Пентагона.Из них следует, что первым гиперзвуковым оружием американского флота станет ракета Conventional Prompt Strike (CPS). Контракт на её закупку планируют заключить в октябре 2026 года, однако поставка первой серийной партии ожидается лишь к ноябрю 2029-го года.ВМС запросили 750,4 миллиона долларов на стартовую партию из 12 ракет, из чего следует, что стоимость одной единицы превышает 62 миллиона. Ожидается, что подрядчиком по этому заказу станет компания Lockheed Martin.Всего на программу CPS на 2027 финансовый год запрошено 2,73 миллиарда долларов. Из них 1,79 миллиарда направят на дальнейшую разработку ракеты и расширение производства до 24 единиц в год, а еще 188,4 миллиона выделят на закупку пусковых установок для подводных лодок, которые станут носителями нового оружия.Напомним, что у ВМФ России гиперзвуковое оружие появилось в 2023 году. Ракета морского базирования "Циркон", способная развивать скорость до девяти махов и поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров, стоит на боевом дежурстве и активно применяется в ходе боевых действий против нацистского киевского режима.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, вмф, пентагон, гиперзвук, ракеты, дальнобойные ракеты, впк, россия, циркон, вооружения, гонка вооружений
Украина.ру, Новости, США, ВМФ, Пентагон, гиперзвук, ракеты, дальнобойные ракеты, ВПК, Россия, Циркон, вооружения, гонка вооружений

Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"

05:09 19.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ruГиперзвуковая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая ракета Циркон - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Военно-морские силы США получат первые гиперзвуковые ракеты только в конце 2029 года. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона в ночь на 19 июня сообщает РИА Новости
Аналитики агентства сделали соответствующие выводы по итогам изучения открытых бюджетных документов Пентагона.
Из них следует, что первым гиперзвуковым оружием американского флота станет ракета Conventional Prompt Strike (CPS). Контракт на её закупку планируют заключить в октябре 2026 года, однако поставка первой серийной партии ожидается лишь к ноябрю 2029-го года.
ВМС запросили 750,4 миллиона долларов на стартовую партию из 12 ракет, из чего следует, что стоимость одной единицы превышает 62 миллиона. Ожидается, что подрядчиком по этому заказу станет компания Lockheed Martin.
Всего на программу CPS на 2027 финансовый год запрошено 2,73 миллиарда долларов. Из них 1,79 миллиарда направят на дальнейшую разработку ракеты и расширение производства до 24 единиц в год, а еще 188,4 миллиона выделят на закупку пусковых установок для подводных лодок, которые станут носителями нового оружия.
Напомним, что у ВМФ России гиперзвуковое оружие появилось в 2023 году. Ракета морского базирования "Циркон", способная развивать скорость до девяти махов и поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров, стоит на боевом дежурстве и активно применяется в ходе боевых действий против нацистского киевского режима.
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