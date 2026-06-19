Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены" - 19.06.2026 Украина.ру
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Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены" - 19.06.2026 Украина.ру
Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
В Купянске российские войска добились существенного продвижения, полностью ликвидировав "карман" к северу от города. Впервые подразделения вошли на окраины укрепрайона Купянск-Узловой — мощного узла обороны ВСУ на восточном берегу Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2026-06-19T05:30
2026-06-19T05:30
новости
оскол
купянск
россия
михаил онуфриенко
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Отвечая на вопрос об обстановке в Купянске, эксперт оценил значение прорыва российских войск на этом участке фронта."В Купянске в последние дни произошло очень существенное продвижение наших войск. Удалось полностью ликвидировать "карман" к северу от города", — заявил Онуфриенко.По словам эксперта, российские войска впервые вошли на окраины укрепрайона Купянск-Узловой. "Это мощнейший укрепрайон на восточном берегу Оскола, который служит сердцем обороны ВСУ на этом участке", — пояснил он."После его падения можно будет говорить, что часы группировки врага на левом берегу Оскола сочтены", — констатировал обозреватель.Бои за Купянск на западном берегу будут продолжаться, и это станет важнейшей задачей для группировки "Запад" в летней кампании, — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"

05:30 19.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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В Купянске российские войска добились существенного продвижения, полностью ликвидировав "карман" к северу от города. Впервые подразделения вошли на окраины укрепрайона Купянск-Узловой — мощного узла обороны ВСУ на восточном берегу Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос об обстановке в Купянске, эксперт оценил значение прорыва российских войск на этом участке фронта.
"В Купянске в последние дни произошло очень существенное продвижение наших войск. Удалось полностью ликвидировать "карман" к северу от города", — заявил Онуфриенко.
По словам эксперта, российские войска впервые вошли на окраины укрепрайона Купянск-Узловой. "Это мощнейший укрепрайон на восточном берегу Оскола, который служит сердцем обороны ВСУ на этом участке", — пояснил он.
"После его падения можно будет говорить, что часы группировки врага на левом берегу Оскола сочтены", — констатировал обозреватель.
Бои за Купянск на западном берегу будут продолжаться, и это станет важнейшей задачей для группировки "Запад" в летней кампании, — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на других направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.
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