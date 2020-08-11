«Все эти беспорядки в Минске вызваны технологиями, которые применяют наши зарубежные коллеги для раскачивания внутриполитической ситуации в Белоруссии. Без США, в том числе, здесь не обошлось, конечно», — сказал Мельниченко.
Накануне он вернулся из Минска, где в качестве координатора группы Межпарламентской ассамблеи СНГ наблюдал за ходом выборов президента Белоруссии.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.