Продолжающиеся в Минске и других белорусских городах акции протеста срежиссированы западными странами, в том числе США, для раскачивания внутренней ситуации в Белоруссии. Об этом заявил сенатор Совфеда РФ Олег Мельниченко, передает 11 августа РИА Новости

Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Накануне он вернулся из Минска, где в качестве координатора группы Межпарламентской ассамблеи СНГ наблюдал за ходом выборов президента Белоруссии.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.