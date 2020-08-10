В интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может сохранить власть, только если останется в пророссийском лагере

В последнее время глава государства всё чаще делает антироссийские заявления и сближается с Западом, подтверждением чему стало решение обменяться с США послами, которых отозвали после дипломатического скандала в 2008 году.

«Умные люди на Западе понимают, что Лукашенко может играть с ними в антироссийскость, но он не уйдёт из формально пророссийского лагеря, поскольку понимает, что только в рамках этого лагеря может сохранить власть. Если он пойдёт на Запад, его уберут через цветную революцию очень быстро», — заявил в интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Алан Мамиев: Лукашенко — не Янукович, не трус и не подлец. Он руководит битвой за Белоруссию © из личного архива Алана Мамиева

По его словам, в этой ситуации Запад должен воспользоваться теми протестными настроениями в Минске, чтобы активизировать подрывную работу и усилить подготовку майдана в Белоруссии, а также проводить операции с участием людей, недовольных действующей властью.

«А что сделал Батька? Он продемонстрировал всем, что сменить его через электоральные институты невозможно, потому что электоральные институты будут рисовать те результаты выборов, которые ему нужны, а значит, он убедил людей в том, что единственный способ его убрать — через улицу, через майдан. Значит, сторонников силовой смены режима в Белоруссии стало больше», — добавил Мирзаян.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя интерес Лукашенко к Западу, напомнил об исторических прецедентах на постсоветском пространстве: президенте Украины Викторе Януковиче, который разыгрывал карту украинской самостоятельности и вёл переговоры о подписании соглашения об ассоциации с ЕС, а также о президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе, который был очень покладист с американцами, однако обоих отстранили от власти через госперевороты, как только поставили нужные Западу правительства.