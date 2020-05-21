В контексте интереса президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил о политической судьбе бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, проявлявших лояльность Западу

Комментируя поиск Белоруссией баланса между Россией, Евросоюзом и США, сенатор отметил, что в последнее время глава государства подаёт сигналы, что он всё больше и больше интересуется западным направлением своих внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. По его мнению, сейчас западные страны будут поощрять Александра Лукашенко к тому, чтобы он хотя бы частично переориентировался на Европу и США.

«Ну пусть попробует на этом направлении, но все прекрасно понимают, что исторические прецеденты здесь однозначны. Был такой президент Янукович. Он разыгрывал карту украинской самостоятельности, вёл переговоры о подписании соглашения об ассоциации с ЕС, показывал, что готов играть на многих досках, но в итоге партия оказалась для него проигрышной, потому что он так и не нашёл правильного баланса между Россией как очень важным для Украины партнёром, может, даже важнейшим, и западными странами, у которых цель состояла не в том, чтобы наладить отношения с Януковичем, как бы они ему ни льстили и как бы его ни вовлекали, а цель состояла в том, чтобы получить на Украине нужное Западу правительство. Вот оно и пришло в лице Порошенко через майдан. Вот о чём говорят исторические прецеденты», — сказал на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» член Совета Федерации Алексей Пушков. Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

По его словам, Янукович пытался быть хорошим партнёром для западных стран, в итоге западные страны поддержали майдан, потом министры иностранных дел трёх стран Евросоюза — Польши, Франции и Германии — дали письменные гарантии Януковичу о том, что будет у него перемирие с оппозицией, а через несколько месяцев новые выборы, и на следующий же день они эти гарантии выкинули на помойку. Сенатор назвал эти гарантии самыми краткими в истории человечества — они не продлились и 24 часов.

«Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц. Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот», — напомнил Пушков.

Сенатор считает, что определённое поле для манёвра у Минска есть, но все прекрасно понимают, что Запад хотел бы в итоге изменения политического строя Белоруссии, в этом и состоит задача западной политики, а не в том, чтобы в Белоруссии ничего не менялось, и они будут прекрасно развивать отношения.

«В этих внешнеполитических манёврах есть определённая опасность — того, кто маневрирует, могут переиграть, потому что другие игроки имеют свои цели. Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст. И я убеждён, что президент Лукашенко это понимает. Белоруссия ищет некий новый баланс между Россией и Западом, посмотрим, к чему это приведёт. Но Запад достаточно ясно демонстрирует, что ему нужно, — в тех странах, где не подчиняются ему, нужны правительства, которые будут ему подчиняться. Это абсолютная азбучная истина современной политики. Я надеюсь, в Минске отдают себе в этом отчёт», — заявил Пушков.