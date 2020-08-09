Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа обнародовали вечером 9 августа совместное заявление, касающейся ситуации в Белоруссии. Документ цитируют польские СМИ

После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Пока наиболее масштабные события происходят в столице республики. Там граждане собираются у стелы «Минск — город-герой». Протестующие в столице Белоруссии начали сооружать баррикады © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По сообщению Sputnik Беларусь, в центре Минска собрались уже несколько тысяч человек. Периодически возникают стычки протестующих с милицией, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сторонники оппозиции также принялись выстраивать баррикады из мусорных баков.

«Мы призываем белорусские власти к полному признанию и соблюдению демократических стандартов; мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина», — говорится в заявлении лидеров Польши и Литвы.

Президенты также призвали Минск отказаться от насилия «и уважать основные свободы, права человека и гражданина, в том числе права национальных меньшинств и свободу слова».

Дуда и Науседа подчеркнули, что относятся к суверенитету и независимости Белоруссии с «высочайшим уважением» и выразили надежду, что будут созданы условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Белоруссии.

В завершении они выразили мнение, что более тесное сотрудничество с Евросоюзом отвечает интересам Белоруссии.