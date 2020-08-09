Ранее Telegram-канал NEXTA опубликовал сообщение, согласно которому гражданам советуют собираться возле избирательных участков и контролировать подсчет голосов, после чего направляться в центр города.
Как сообщает Sputnik Беларусь, первые задержанные появились в Витебске. Организованных протестов в городе пока нет, однако милиция провела отдельные задержания на площади Ленина.
Также известно как минимум об одном задержанном в Минске. Возле Музея Великой Отечественной войны милиция поместила в автозак мужчину, который стоял на перекрестке.
Согласно данным экзитпола, Лукашенко набирает чуть менее 80% голосов избирателей. Похожие цифры озвучили в ЦИК. Так, действующий глава государства набирает 82,2% в пяти регионах страны на так называемых закрытых участках.