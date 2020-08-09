В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии завершилось голосование на выборах главы государства. Национальный экзитпол и первые данные ЦИК свидетельствуют об уверенной победе действующего президента Александра Лукашенко. В это же время СМИ сообщают о первых задержанных оппозиционерах

«Первые экзитполы». Безпалько сказал, какой повод есть у оппозиции для мирного протеста © РИА Новости, Нина Зотина

Как сообщает Sputnik Беларусь, первые задержанные появились в Витебске. Организованных протестов в городе пока нет, однако милиция провела отдельные задержания на площади Ленина.

Также известно как минимум об одном задержанном в Минске. Возле Музея Великой Отечественной войны милиция поместила в автозак мужчину, который стоял на перекрестке.

Согласно данным экзитпола, Лукашенко набирает чуть менее 80% голосов избирателей. Похожие цифры озвучили в ЦИК. Так, действующий глава государства набирает 82,2% в пяти регионах страны на так называемых закрытых участках.