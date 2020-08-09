Ранее Валерий Цепкало покинул Белоруссию вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным в республике. Позднее стало известно, что Вероника Цепкало, объединившаяся с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской, тоже уехала из страны, опасаясь ареста.
«Вероника Цепкало уже проголосовала на избирательном участке в посольстве в Москве», — сказал представитель дипведомства.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%.
На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.