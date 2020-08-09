Покинувшая Белоруссию Вероника Цепкало (жена экс-участника президентской гонки Валерия Цепкало) проголосовала на выборах главы государства в Москве. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства Белоруссии

«С кем еще ее могли перепутать?». СМИ утверждают, что жена Цепкало покинула Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Валерий Цепкало покинул Белоруссию вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным в республике. Позднее стало известно, что Вероника Цепкало, объединившаяся с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской, тоже уехала из страны, опасаясь ареста.

«Вероника Цепкало уже проголосовала на избирательном участке в посольстве в Москве», — сказал представитель дипведомства.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.