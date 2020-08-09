В интервью изданию Украина.ру экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг выразил мнение, что Белоруссии пойдёт на пользу смена главы государства

Александр Лукашенко, который находится у власти 26 лет, борется за переизбрание на шестой срок.

«Патернализм в исполнении белорусского лидера — это минус, конечно. Могу сказать одно: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Ничего другого не скажешь. Поэтому здесь экономически и политически архаика. В какой-то момент, может быть, она была крайне важна», — сказал в интервью изданию Украина.ру экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг. Геворг Мирзаян: Лукашенко выиграет выборы, но проиграет легитимацию власти © РИА Новости, Нина Зотина

По словам эксперта, стабилизация нужна, чтобы не было анархии, но когда стабилизация затягивается, она автоматически переходит в стагнацию. Сейчас мы это наблюдаем в Белоруссии и России, добавил он.

На вопрос, будет ли лучше для белорусского народа, если Александр Лукашенко оставит свой пост, Гринберг ответил: «Конечно, сомнений нет».

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы, на высший государственный пост, помимо действующего президента, претендуют сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.