После выборов президента Белоруссии отношения между Москвой и Минском нормализуются, считает экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг

- Руслан Семенович, существует мнение, что белорусская экономика все эти годы выживала исключительно за счет поддержки со стороны России. Согласны ли вы как экономист с такой точкой зрения?

— Можно сказать, что этот фактор не решающий, но очень важный. Разные есть подсчеты, но, по-моему, по крайней мере, на треть можно сказать, что это точно.

- В настоящее время между Москвой и Минском отношения обострились, Как дорого обойдется Белоруссии возможный разрыв экономических связей с Россией? Найдут ли белорусские производители новые рынки для своей продукции?

— Я не думаю, что это произойдет. Пошумели немножко… сейчас выберут Батьку, даже если не выберут, все равно он победит. Опять мы станем союзниками, а не партнерами, как он кричал. Он шумит, нервничает, но Путин и Лукашенко друг другу нужны.

- Насколько важны для России тесные связи с Белоруссией?

— Это страна, которая действительно относится к России хорошо при любом президенте. Есть и экономический фактор, и военное сотрудничество. Если все это учесть, геополитические, экономические реалии, то нам выгодны тесные дружеские отношения.

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Хотя такого резкого перехода к Европе, как на Украине, не будет.

- В Белоруссии Александра Лукашенко прозвали Батькой. Как вы считает, патернализм в исполнении главы государства — это хорошо или плохо?

— Это минус, конечно. Могу сказать одно: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Ничего другого не скажешь.

Поэтому здесь экономически и политически архаика. В какой-то момент, может быть, она была крайне важна. Стабилизация нужна, чтобы не было анархии, но когда стабилизация затягивается, она автоматически переходит в стагнацию.

Сейчас мы это наблюдаем в Белоруссии и России.

- То есть для белорусского народа будет лучше, если Лукашенко оставит свой пост?

— Конечно, сомнений нет.

- Чем на самом деле является история с якобы «российской ЧВК», задержанной под Минском? Элемент предвыборной кампании в Белоруссии?

— Темная история… Понятно, что для Лукашенко — это то обстоятельство, которое он может использовать в предвыборной риторике. А наши намерения, как о них пишут в СМИ, мне не очень понятны.