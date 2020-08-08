Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что республика обязательно доведет до конца процесс вступления в НАТО. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс»

Столтенберг заявил, что Украина и Грузия войдут в НАТО, но не назвал точные сроки © president.gov.ua сказал Гахария.

По его словам, обязательным условием восстановления территориальной целостности страны является евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов.

Ранее власти Грузии неоднократно заявляли, что страна не может стать частью Североатлантического альянса, пока не урегулирует все свои территориальные споры. В 2019 году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заключил, что альянс не будет рассматривать вступление Грузии без территорий Абхазии и Южной Осетии.

