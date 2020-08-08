По его словам, Лукашенко и его администрация уже больше десяти лет поддерживает прозападные НКО. Пророссийские же организации, партии, политики подвергаются у него гонениям, некоторые давно эмигрировали в Россию.
«Причем это не были конкуренты Лукашенко на выборах, это были люди, которые считали, что сближение с Россией должно идти более интенсивно. Поэтому прозападный курс Лукашенко определился давно», — считает политолог.
Сейчас Лукашенко вступил в конфронтацию с Россией, решив, что она ему выгодна, добавил Ростислав Ищенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков, терактов и связях с оппозиционным блогером Сергеем Тихановским, который сейчас находится под стражей.