Прозападный курс президента Белоруссии Александра Лукашенко абсолютно точно обозначился еще более десяти лет десять назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

По его словам, Лукашенко и его администрация уже больше десяти лет поддерживает прозападные НКО. Пророссийские же организации, партии, политики подвергаются у него гонениям, некоторые давно эмигрировали в Россию.

«Причем это не были конкуренты Лукашенко на выборах, это были люди, которые считали, что сближение с Россией должно идти более интенсивно. Поэтому прозападный курс Лукашенко определился давно», — считает политолог.

Сейчас Лукашенко вступил в конфронтацию с Россией, решив, что она ему выгодна, добавил Ростислав Ищенко.

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Алексей Дзермант: Запад формально не признает выборы в Белоруссии, но продолжит коммуникацию с Минском © Facebook, Алексей Дзермант

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