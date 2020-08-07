Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе Минздрава республики Владимиру Каранику способ привлечь оппозицию на сторону государства. Его слова прозвучали 7 августа на церемонии награждения медиков, борющихся с коронавирусом, передает Telegram-канал «Пул первого»

«Поскольку мне пришлось эту беду (коронавирус — ред.) перенести уже. Знаешь, я о чем уже подумал?— обратился Лукашенко к Каранику. — Знаешь, я о чем уже подумал? Ты же меня в этот "золотой фонд" сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. Поэтому я это публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся, ты ж знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь — лишь бы выжить», — сказал президент, уточнив затем, что это была «полушутка-полуправда». Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.