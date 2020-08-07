«Я могу стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы. Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому моей кандидатуры смешно и странно», — сказал Саакашвили в интервью TV Pirveli.
По его мнению, Грузия скоро исчезнет как страна, а экс-премьер Бидзина Иванишвили хотел, чтобы он, Саакашвили, исчез с мировых радаров.
«Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны», — отметил Саакашвили.
Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также добавил, что будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.