Трое жителей Винницкой области, которые приехали в гости к знакомым в село Песчаная Одесской области, пострадали из-за взрыва гранаты. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Нацполиции региона

Теракт в Полтаве: в офисе «Оппозиционной платформы» взорвалась граната © commons.wikimedia.org, Samo8383

Предварительно установили, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату.

«В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин — 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся», — отметили в полиции.

Событие квалифицировали как покушение на убийство. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полиция разыскивает преступника.