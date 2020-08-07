Теракт в Полтаве: в офисе «Оппозиционной платформы» взорвалась граната
Теракт в Полтаве: в офисе «Оппозиционной платформы» взорвалась граната
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«В с. Песчаная во дворе 39-летней местной жительницы взорвалась граната», — говорится в материале силовиков.

Предварительно установили, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату.

«В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин — 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся», — отметили в полиции.

Событие квалифицировали как покушение на убийство. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полиция разыскивает преступника.

 