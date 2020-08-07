«Неправда (что Путин предлагал Лукашенко пост спикера Объединенного государства — ред.)… Я завскладом не буду. Но это не главное… Я никогда бы на это не согласился», — сказал Лукашенко.
По его словам, в Белоруссии такая идея уже не приживётся, говорить об этом можно было только сразу после распада Советского Союза.
«Это невозможно. Даже если бы я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, в Белоруссии это уже не возможно, это не воспримут. Народ к этому не готов, народ уже перезрел», — объяснил Лукашенко.