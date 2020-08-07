Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что ему не предлагали стать спикером Госдумы объединенного государства, а белорусский народ не согласится на объединение с РФ

Эксперт объяснил, зачем России Белоруссия © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По его словам, в Белоруссии такая идея уже не приживётся, говорить об этом можно было только сразу после распада Советского Союза.

«Это невозможно. Даже если бы я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, в Белоруссии это уже не возможно, это не воспримут. Народ к этому не готов, народ уже перезрел», — объяснил Лукашенко.