Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек скорый уход российского лидера Владимира Путина с поста главы государства. Его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступно на YouTube

«Я вам стопроцентно гарантирую <…> Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас», — заявил Лукашенко.

В интервью Лукашенко также назвал Путина своим старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Он заявил, что старший брат должен всегда поддерживать младшего, потому что так было принято в деревне, где он вырос.