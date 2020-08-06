Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин не был сторонником распада Советского Союза. Он рассказал об этом 6 августа в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

«Шеремета пусть отпустят». Лукашенко о том, какие у него были отношения с Ельциным © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.