«Ельцин не был сторонником развала Союза. Они боролись за власть. Скорее всего, это. Ельцин очень часто говорил мне о том, что считал себя виновным за распад Советского Союза. И он понимал. Его и Запад сдерживал, у него тренд был такой, что демократия и прочее, независимость республикам. Он же этого наговорил. У него уже был заданный вот этот тренд. Он мог выскочить из этой колеи, но не хотел. Он абсолютно был императором. Он был предан этой стране», — вспоминает глава государства.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.