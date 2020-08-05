Кроме того, они пытались завоевать еще и антирусское меньшинство и начинали действовать в его интересах. И это по сути отталкивало от них русское большинство
«Вот сейчас Лукашенко делает то же самое. Он надеется, что за него все равно проголосуют все те, кто голосовал и в прошлые разы, и пытается привлечь новых избирателей. Кроме того, понятно, что он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него», — рассказал Анатолий Вассерман.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.