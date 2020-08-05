Второй президент Украины Леонид Кучма и четвертый президент Украины Виктор Янукович считали, что их базовый электорат — русское большинство граждан Украины — никуда не денется и при любых обстоятельствах будет за них голосовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Кроме того, они пытались завоевать еще и антирусское меньшинство и начинали действовать в его интересах. И это по сути отталкивало от них русское большинство

«Вот сейчас Лукашенко делает то же самое. Он надеется, что за него все равно проголосуют все те, кто голосовал и в прошлые разы, и пытается привлечь новых избирателей. Кроме того, понятно, что он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него», — рассказал Анатолий Вассерман.

Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.