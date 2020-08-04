Он опубликовал фото мозаики, расположенной на фронтоне одной из колоколен УГКЦ в честь святого Николая на Львовщине.
«Эта ''троица'' символизирует нерушимое единство УСС-УГА-УПА. Разные контексты и даже противоположная идеологическая ориентация не принимаются. Все трое под омофором Богородицы. Штампы должны быть простыми, как "Слава КПСС!". Их не нужно понимать. В них можно только верить», — написал Расевич.
Украинские сечевые стрельцы — воинские формирования в составе армии Австро-Венгерской империи, первоначально — бригада, сформированная во время Первой мировой войны по национальному признаку из украинцев, проживавших на территории Австро-Венгрии и придерживавшихся украинофильских воззрений.
Галицкая армия — регулярная армия Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), после провозглашения Акта Злуки — одна из армий Украинской Народной Республики (УНР), c 17 ноября 1919 года по Зятковским соглашениям вошла в состав Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) как Украинская Галицкая армия. С начала 1920 года была переформирована в Красную украинскую Галицкую армию в составе Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
Украинская повстанческая армия — подпольная украинская военная организация времен Второй мировой войны, вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН). Действовала с весны 1943 года на территориях, входивших в состав Генерал-губернаторства, рейхскомиссариата Украина и румынской Транснистирии (Заднестровья).
* Организация запрещена в РФ