Задержания россиян в Белоруссии нацелены на то, что Москва не будет оказывать какого-то масштабного сопротивления ввиду зависимости России от Белоруссии в аспекте транзита углеводорода в Европейский союз. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Задерживая граждан России, Лукашенко приглашает Запад потанцевать © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому, по его мнению, Лукашенко надеется, что сейчас получит свои пиар-баллы, пиар-очки на аресте этих людей, которые, конечно, никакого отношения к возможному перевороту в Белоруссии не имеют по целому ряду причин.

«Во-первых, их мало, во-вторых, они имели при себе печатные материалы на арабском языке, деньги некоторых стран, телефонные карты, у них были билеты, в том числе обратные, в Турцию. И в целом одного взвода из 32 человек слишком мало для того, чтобы свергнуть Лукашенко или любого другого руководителя любого государства, пусть даже в не очень большой стране», — пояснил Безпалько.

Поэтому это все спектакль, тем более что недавно Лукашенко заявлял о том, что в Белоруссии, якобы готовится Майдан и что все это будет осуществляться через разного рода частные военных кампании, добавил политолог.

Белоруссия давно использовалась как транзитный хаб, спецслужбы давно наверняка между собой договорились, предупреждали друг друга, но вот эти негласные договоренности в условиях жесткого предвыборного кризиса, когда рейтинг падает и нужны срочные акции по его повышению, нарушаются Лукашенко, заключил собеседник издания.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.