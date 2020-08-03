США договорились о переброске на ротационной основе в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных, что позволит усилить сдерживание России, сказал глава Пентагона Марк Эспер 3 июля

«Соглашение позволит обеспечить присутствие еще примерно 1 тыс. военнослужащих на ротационной основе», — приводит его слова Интерфакс.

Польские эксперты: Власти страны переписывают историю по указу внешних кураторов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, достигнутое с Польшей соглашение позволит эффективнее сдерживать Россию и укрепит НАТО.

«Наше усиленное присутствие на восточном фланге НАТО даст больше гибкости как на стратегическом уровне, так и при проведении отдельных операций», — добавил Эспер.

Он полагает, что такое же влияние окажет и недавнее решение США вывести часть сил из ФРГ и направить их частично домой, а частично — в другие страны Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Позднее стало известно, что американский контингент в ФРГ сократится еще больше — почти на 12 тыс. человек.

Между тем многие эксперты отмечают, что выводом войск Трамп хотел «наказать» Германию за то, что она поддерживает неугодный Штатам проект газопровода «Северный поток-2».