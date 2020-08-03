Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший заложницу в киевском банке, за несколько дней до теракта в соцсетях объявил «джихад» и призвал к массовым убийствам

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. Злоумышленник требует предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире ТВ. Спецназ обезвредил террориста в Киеве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.

Согласно опубликованным скриншотам со страниц Каримова в соцсетях, он призывал к «джихаду» и убийствам, в том числе евреев, «мусульман-предателей», королевы Елизаветы II, а также «всех политиков, всех судей, всех прокуроров, всех, кто мешает тебе жить».