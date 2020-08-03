Статистика по коронавирусу в Казахстане могла не соответствовать реальным цифрам в период пика заболеваемости в начале июля. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает 3 августа Sputnik

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Мы выявляем большее количество заболевших уже на ранних стадиях», — объяснил Цой большое количество заболевших по сравнению с умершими.

Вторая причина, которую он назвал, — бесплатная медицинская помощь.

«Во многих странах за медпомощь нужно платить отдельную страховку либо отдельно доплачивать сумму. Те летальные случаи, которые указаны, — это объективная статистика», — заверил министр.

Впрочем, он не исключил, что статистика по коронавирусу не соответствовала реальным цифрам в период пика заболеваемости в начале июля.

«Мы видели в период пика большое количество заболевших и летальных исходов, а при этом у нас статистика по коронавирусу показывала высокие цифры, но не всегда сопоставимые. В этот момент и задались вопросом во всем мире, не только в нашей стране, об аномальном росте случаев пневмонии, схожих по эпидемиологическим и клиническим признакам с коронавирусом. Тогда обратили внимание на то, что нужно отдельно выделять их и кодировать», — добавил глава здравоохранения.

По официальной статистике скончавшихся от COVID-19 в стране чуть больше тысячи человек. Это в несколько раз меньше, чем в странах с сопоставимым числом инфицированных (например, в Эквадоре, Китае или Египте при среднем количестве заболевших около 90 тысяч, скончались порядка 5 тысяч человек).