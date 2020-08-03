Фигура поистине циклопическая — ее длина 202 метра, а ширина 57 м.
Как выяснилось, ее нарисовали местные комбайнеры с помощью своих зерноуборочных машин.
С какой целью они «транслировали» в космос изображение бутылки, не сообщается.
Загадочные фигуры на полях привлекали общественное внимание начиная с 1970-1980-х годов, когда их во множестве стали обнаруживать на юге Великобритании.
Появлялись различные объяснения их возникновения, вплоть до того, что их создает инопланетный разум для того, чтобы передавать сигналы на орбиту.
Однако история таких фигур гораздо более древняя: их первым упоминанием в литературе считается брошюра «Дьявол-косарь» 1678 года.