На одном из полей Киевской области был обнаружен гигантский рисунок бутылки, который комбайнеры изобразили на поле и который виден с околоземной орбиты, сообщил Telegram-канал Kyiv NEWS, опубликовавший соответствующее фото

Европа не в состоянии управиться с урожаем без дешевой рабочей силы из Украины © AP, Marcio Jose Sanchez

Как выяснилось, ее нарисовали местные комбайнеры с помощью своих зерноуборочных машин.

С какой целью они «транслировали» в космос изображение бутылки, не сообщается.

Загадочные фигуры на полях привлекали общественное внимание начиная с 1970-1980-х годов, когда их во множестве стали обнаруживать на юге Великобритании.

Появлялись различные объяснения их возникновения, вплоть до того, что их создает инопланетный разум для того, чтобы передавать сигналы на орбиту.

Однако история таких фигур гораздо более древняя: их первым упоминанием в литературе считается брошюра «Дьявол-косарь» 1678 года.