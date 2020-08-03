«"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров» — говорится в материале.
В минувшую субботу телеведущая канала «Интер» Анастасия Луговая, которая ехала вместе с сыном в поезде «Мариуполь-Киев», сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина, избил и пытался изнасиловать. Злоумышленника в тот же день задержали, им оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья 1975 года рождения.