«Укрзализныця» захотела вернуть полицейское сопровождение в поезда дальнего следования после того, как один из пассажиров попытался изнасиловать телеведущую. Об этом на днях сообщила пресс-служба госпредприятия

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