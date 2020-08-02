Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что осенью в республике будет размещен американский батальон, который останется в стране до конца июня 2021 года. Он также выразил надежду, что американские военнослужащие впоследствии будут дислоцироваться в Литве на постоянной основе.
Эксперт подчеркнул, что размещение американских войск в Прибалтике является нарушением духа и буквы Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, в котором условием расширения альянса на восток было неразмещение крупных контингентов в новых странах-членах, особенно тех из них, которые граничат с РФ.
Таким образом, по его мнению, нарушение Основополагающего акта означает новый виток напряженности и еще один шаг к военной эскалации в регионе.
«Россия от этой эскалации пострадать не может, потому что у нее на балансе есть такие новейшие вооружения, которых нет у США, не говоря о других странах НАТО — я имею в виду гиперзвуковое оружие. США в силу их удаленности от потенциального театра военного столкновения тоже никак не пострадают», — перечислил Носович.
Следовательно, в случае потенциального конфликта за все придется отдуваться тем странам, граничащим с Россией, на территории которых размещается американский контингент, добавил специалист.