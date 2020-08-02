С 1 августа истек срок специальных обязательств «Нафтогаза» по поставкам газа населению по ценам ниже рыночных. Компания в своем пресс-релизе рассказала, как теперь будет формироваться стоимость газа для населения

В частности, «Нафтогаз» рекомендует поставщикам домохозяйств, а это, как правило, различные облэнерго, составить годовую сделку на поставки продукта с ежемесячной ценой, которую будут исчислять по специальной формуле.

Стоимость газа будет рассчитываться согласно котировкам на мировых газовых центрах и будет полностью соответствовать рыночным показателям, сказали в компании, заявив, что вся Европа платит так.

Естественно, облэнерго будут продавать газ населению со своей наценкой, так что стоимость газа для людей будет еще выше. Кроме того, украинцы также отдельно платят поставщикам за доставку газа, что еще больше увеличивает их расходы.

Fitch прогнозирует двукратный рост стоимости газа в 2021 году © Украина.ру/Стрингер

Кроме того, международное агентство Fitch ранее сообщило, что в 2021 году ожидается двукратный рост стоимости газа на мировых торговых площадках.

Этот восходящий тренд продержится как минимум ближайшие пять лет, считают аналитики агентства.