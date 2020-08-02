В частности, «Нафтогаз» рекомендует поставщикам домохозяйств, а это, как правило, различные облэнерго, составить годовую сделку на поставки продукта с ежемесячной ценой, которую будут исчислять по специальной формуле.
Стоимость газа будет рассчитываться согласно котировкам на мировых газовых центрах и будет полностью соответствовать рыночным показателям, сказали в компании, заявив, что вся Европа платит так.
Естественно, облэнерго будут продавать газ населению со своей наценкой, так что стоимость газа для людей будет еще выше. Кроме того, украинцы также отдельно платят поставщикам за доставку газа, что еще больше увеличивает их расходы.
Украинцев в отопительный сезон ждет резкое повышение цен на газ, так как именно в этот период повышенного спроса на «голубое топливо» его стоимость на мировых рынках существенно растет.
Кроме того, международное агентство Fitch ранее сообщило, что в 2021 году ожидается двукратный рост стоимости газа на мировых торговых площадках.
Этот восходящий тренд продержится как минимум ближайшие пять лет, считают аналитики агентства.