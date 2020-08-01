Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в субботу 1 августа заявил, что в делении страны на эпидемические зоны нет политики, сообщила пресс-служба Минздрава

«Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с цем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В министерстве здравоохранения нет никакого намека на политику. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинцев», — заявил Степанов. Украину поделили на зоны. Регионы недовольны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, в определении зоны нет человеческого фактора, а есть цифры, которые отражают реальную опасность в каждом регионе.

Также министр напомнил, что показатели будут анализироваться каждую пятницу. Переход одного региона из одной зоны опасности в другую возможен лишь при условии ухудшения ситуации в течение пяти дней подряд.

С 1 августа на Украине действует разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Страна поделена на зеленые, желтые, оранжевые и красные регионы. К последним отнесли города Тернополь и Луцк, а также ряд других территорий.