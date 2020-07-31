Украине нужен президент, способный на жесткие меры,каким Владимир Зеленский не является и к мирному урегулированию не стремится, считает экс-глава Совета безопасности Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Это политическая игра, в которой Зеленскому противостоит циничный и более опытный противник. Речь не только о Порошенко, который активно спекулирует на теме предательства национальных интересов, речь о значительной части элиты, выступающей против мира, о сильном военном лобби, сформировавшемся в украинском обществе. Здесь нужен президент, способный на жесткие меры, а Зеленский таковым не является», — сказал Ходаковский.

Перемирие. Киеву и республикам Донбасса нужен прямой диалог © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным отпустить одного из предполагаемых к обмену ввиду семейных обстоятельств.

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