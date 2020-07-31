«Это политическая игра, в которой Зеленскому противостоит циничный и более опытный противник. Речь не только о Порошенко, который активно спекулирует на теме предательства национальных интересов, речь о значительной части элиты, выступающей против мира, о сильном военном лобби, сформировавшемся в украинском обществе. Здесь нужен президент, способный на жесткие меры, а Зеленский таковым не является», — сказал Ходаковский.
Он также отметил, что Зеленский подменяет фундаментальные шаги «популистскими жестами», такими как просьба в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отпустить одного из предполагаемых к обмену ввиду семейных обстоятельств.
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