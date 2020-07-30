Бессрочное и полное перемирие на линии соприкосновения в Донбассе, о котором договорились участники ТКГ в Минске 22 июля, вступило в действие в ночь с 26 на 27 июля. В Донбассе, равно как и в России, к украинским гарантиям незыблемости перемирия отнеслись, мягко говоря, скептично

В первую же ночь с украинской стороны были сделаны две попытки сорвать его, но официальным властям пока удается контролировать ситуацию. О том, насколько можно верить официальному Киеву, о способности ВСУ выполнять приказы своего командования, о будущем Минских соглашений в части прекращения стрельбы и открытых боевых столкновений мы поговорили с экс-главой Совета безопасности Донецкой народной республики Александром Ходаковским. Перемирие. Киеву и республикам Донбасса нужен прямой диалог © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Александр Сергеевич, нынешнее перемирие, как подсчитали журналисты, уже 29-е по счету. Можно ли всерьез надеяться, что оно будет чем-то отличаться от предыдущих "стопроцентных", которые заключались и год, и два назад?

— При существующем положении дел, при отсутствии механизмов контроля за соблюдением перемирия рассчитывать, что очередное намерение воплотится в реальность, не приходится. Уже есть инцидент, в котором Украина по традиции пытается обвинить нас (провокация на двух участках фронта в ночь на 27 июля. — Авт.), и, как показывает практика, всегда найдутся силы, которые захотят использовать войну в своих целях. Мы видим, что Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинги, и, как оценивают эксперты, если отметка его популярности опустится до 25%, то даже аффилированная с ним партия «Слуга народа» выйдет из-под его контроля. Поэтому ему нужны шаги в ключе реализации его предвыборных обещаний, чтобы поправить положение.

- Свидетельствует ли наделавший шума в СМИ звонок Владимира Зеленского Владимиру Путину в канун заключения перемирия, что президент Украины получил "нагоняй" от европейских кураторов, которым надоел перманентный отказ Киева от Минских соглашений. Или это хитрый ход украинского президента, связанный с политической повесткой внутри его страны?

— По причине слабости Зеленского любые обещания, какие он мог дать в телефонном разговоре, останутся обещаниями. Я не склонен думать, что Запад устал от украинских увертюр и мотивировал Зеленского к выполнению Минских договоренностей. Напротив, складывается впечатление, что его установка сейчас — тяни сколько сможешь. Основной фактор влияния на Украину — Америка. И пока там не станет окончательно понятно, кто победил, демократы или республиканцы, — Украина будет вертеться, как уж на сковородке, но ни одного значимого шага не сделает. Перемирие, даже если оно будет соблюдаться, ещё не конец войны и не выход из ситуации.

- Украина заявила, что роль миротворцев, следящих за тем, чтобы ВСУ не открывали огонь, будут исполнять представители от Украины в Косово и Ираке. Насколько правомочна такая постановка вопроса, можно ли этих военнослужащих ВСУ считать миротворцами? Донбасс, перемирие. Кто против? © AP, Efrem Lukatsky

— Если говорить о надежном перемирии и способах его поддержания, то идея использовать для контроля за его соблюдением миротворцев из Косово и Ирака тоже имеет популистские корни. Ни одна миротворческая миссия не будет эффективной, если она не станет между воюющими сторонами. Есть масса способов сорвать перемирие в угоду политической конъюнктуре, и миротворческие патрули из украинских же военных не смогут этому воспрепятствовать, да и нет гарантий, что захотят. Вот если бы Зеленский вывел регулярную воюющую армию во второй эшелон, хотя бы на самых активных участках, и заменил ее частями из миротворческих контингентов, это могло бы сыграть роль. Но он не пойдёт на такой шаг, и не потому, что опасается нас, а потому, что опасается своих внутренних противников. Те же радикалы под предводительством политиков от партии войны тут же выйдут на улицы и попытаются свергнуть Зеленского, что при его слабых позициях не так уж и невероятно.

- Смогут ли националисты, за которыми стоит Петр Порошенко, заставить Зеленского отказаться от полномасштабного перемирия? Вообще насколько серьезен, на ваш взгляд, посыл Зеленского о стремлении Украины к миру?

— Однозначно это не устойчивое стремление к миру и желание покончить с войной. Это политическая игра, в которой Зеленскому противостоит циничный и более опытный противник. Речь не только о Порошенко, который активно спекулирует на теме предательства национальных интересов, речь о значительной части элиты, выступающей против мира, о сильном военном лобби, сформировавшемся в украинском обществе. Здесь нужен президент, способный на жесткие меры, а Зеленский таковым не является. Донбасс, прекращение огня. «Партия войны» против © REUTERS, Iryna Rybakova/Press Service of Ukrainian Defence Ministry

Поэтому он подменяет фундаментальные шаги популистскими жестами, такими как просьба в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отпустить одного из предполагаемых к обмену ввиду его семейных обстоятельств.

- То есть мы не можем быть уверены в украинских переговорщиках и политиках, стоящих за их спиной?

— Необходимо делать все возможное, чтобы прекратились обстрелы и началась адаптация украинского сознания к состоянию мира, но нет никаких гарантий, что очередное политическое обострение внутри Украины не приведёт к обострению на фронте, — там все так привыкли к безотказности войны как инструмента, что вряд ли станут отказываться от этого эффективного способа манипуляции массовым сознанием.