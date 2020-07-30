Супруга украинского андеграунд-рэп-исполнителя, участника Versus Battle Энди Картрайта расчленила мужа из-за большой любви. Об этом 30 июля сообщает spb.kp.ru

Расчленила и сложила в холодильник: в Санкт-Петербурге нашли мертвым украинского рэпера © Кадр из рэп-баттла

Четыре дня назад, вернувшись домой, она обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц.

Как объяснила следователям его жена, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась изрубить тело.

«Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося», — рассказал источник издания.

Однако после содеянного она посчитала, что совершила преступление, и решила обратиться в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.

Ранее в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп рэпера 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов.