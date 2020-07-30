По ее словам, муж начал употреблять наркотики, так как потерял работу во время пандемии и был в депрессии.
Четыре дня назад, вернувшись домой, она обнаружила мужа мертвым в своей комнате, рядом с ним лежал шприц.
Как объяснила следователям его жена, она хотела скрыть причину смерти супруга и четыре дня решалась изрубить тело.
«Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося», — рассказал источник издания.
Однако после содеянного она посчитала, что совершила преступление, и решила обратиться в полицию. Супруга рэпера отметила, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова.
Ранее в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп рэпера 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов.