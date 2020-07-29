Во Львовской области затопило шесть шахт – профсоюз горняков
Во Львовской области затопило шесть шахт – профсоюз горняков
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Уровень воды поднялся на 25-30 сантиметров. Вода скопилась на базах, расположенных в низинах на расстоянии 20-30 мметров от береговой линии. 

Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью пяти плавающих мотопомп откачивали воду на территориях баз.

 