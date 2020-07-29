Коллективно решить проблему безопасности в современном мире крайне сложно, для этого нужна политическая воля одного игрока, рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Мирзаян: Если США откажутся от роли мирового жандарма, мир станет гораздо более опасным © РИА Новости, Нина Зотина

«Потому что рассказы о том, что в многополярном мире без мирового полицейского мы все соберемся дружной семьей, в кружочек встанем и будем жить дружно, — это, мягко говоря, очень наивное заявление. Что роль США может сыграть какой-то коллективный орган безопасности, типа ШОС или Большой семерки, Большой двадцатки, где все страны будут собираться и решать проблемы безопасности, — это полная ерунда», — рассказал эксперт.

Все коллективные решения обязательно натолкнутся на коллективные распри и несогласия, как это происходит в Совете безопасности ООН, добавил Геворг Мирзаян.

На роль мирового жандарма могут претендовать только США, так как России нет ресурсов, у Китая для этого нет опыта и легитимности, а тдельные европейские страны были неспособны даже нормально провести операцию в маленькой Ливии.

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