Поэтому России очень невыгодно, чтобы США убегали с роли мирового полицейского, нам это не нужно, но выгодно, чтобы США более справедливо и ответственно играли эту роль.
«Потому что рассказы о том, что в многополярном мире без мирового полицейского мы все соберемся дружной семьей, в кружочек встанем и будем жить дружно, — это, мягко говоря, очень наивное заявление. Что роль США может сыграть какой-то коллективный орган безопасности, типа ШОС или Большой семерки, Большой двадцатки, где все страны будут собираться и решать проблемы безопасности, — это полная ерунда», — рассказал эксперт.
Все коллективные решения обязательно натолкнутся на коллективные распри и несогласия, как это происходит в Совете безопасности ООН, добавил Геворг Мирзаян.
На роль мирового жандарма могут претендовать только США, так как России нет ресурсов, у Китая для этого нет опыта и легитимности, а тдельные европейские страны были неспособны даже нормально провести операцию в маленькой Ливии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.