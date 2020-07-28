Мэр Киева Виталий Кличко после инцидента с пойманными граффитчиками заявил, что готов выделить цистерну краски тем, кто действительно хочет сделать город красивее. Об этом он 27 июля написал на своей странице в Facebook

«Здесь звучат предложения, мол, вы бы лучше помогли им и выдали несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграм-каналов по распространению наркотиков". В таком случае у меня тоже есть предложение: я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы с исторических зданий столицы», — написал Кличко.

«Выписывали граффити»: Кличко ночью поймал столичных хулиганов © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что Кличко лично поймал двоих граффитчиков на улице Стрелецкой. Молодые люди разрисовывали одну из стен, в связи с чем мэр вызвал полицию. Один из них убежал, другого забрали в участок.